Кубок Англії, 1/32 фіналу

Віган – Манчестер Юнайтед – 0:2

Голи: Далот, 22, Фернандеш, 74 (пен)

МЮ та Віган завершили програму 1/32 фіналу Кубка Англії (якщо не враховувати учасників перегравання). Востаннє команди зустрічалися в офіційному матчі майже 7 років тому – тоді манкуніанці розбили "латікс" з рахунком 4:0. Віган, який свого часу наробив галасу в АПЛ та виграв Кубок Англії, останніми роками був на межі зникнення, а зараз через 8-очковий штраф бореться за виживання у третьому дивізіоні, посідаючи 18 позицію.

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Вже на 3-й хвилині МЮ ледь не пропустив. Контратака Вігана завершилася ударом з кута воротарського і сейвом Онана. Підопічні Тен Хага відповіли проходом і ударом Рашфорда у ближній кут – класний сейв вже воротаря Вігана. Метрів з 10-ти бив Мактомінай, але не влучив у дальній кут. Проте на екваторі тайму Ман Юнайтед все ж забив. Діогу Далот з лінії штрафного більярдно закрутив у нижній кут. Тут же гості ледь не подвоїли перевагу – кіпер з другої спроби все ж зупинив м'яч на лінїі воріт.

"Червоні дияволи" продовжували атакувати. Ледь не забив Хьойлунд, після удару якого "латікс" врятувала поперечина. А на 36-й данець не влучив у порожні ворота, добиваючи м'яч після удару Рашфорда і чергового сейву кіпера. Ще раз каркас воріт зіграв за господарів – цьього разу його перевірив на міцність Гарначо. Зрештою, гол Далота став єдиниим до перерви, хоча МЮ міг забивати значно більше. Але не варто забувати про момент Вігана на старті гри – все могло піти зовсім по-іншому, якби не Онана.

По перерві моментів стало значно менше, але одна з небагатьох гострих атак манкуніанців принесла їм успіх. Бруну Фернандеш заробив пенальті та сам його реалізував на 74-й хвилині. Серйозно претендувати бодай на гол престижу Віган так і не зміг. 0:2 – спокійна перемога Манчестер Юнайтед.

У 1/16 фіналу Кубка Англії суперником команди Еріка Тен Хага стане переможець пари Ньюпорт Каунті – Істлі.

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