Ліверпуль офіційно оголосив про відхід двох зірок – один з них може стати одноклубником Довбика та Циганкова
Захисник Жоель Матіп та півзахисник Тьяго Алькантара покинуть Ліверпуль в кінці сезону 2023/24.
У своїх соцмережах мерсисайдці повідомили про відхід одразу двох гравців. Жоель Матіп та Тьяго Алькантара покинуть клуб у статусі вільних агентів, оскільки їхні контракти закінчуються влітку 2024 року.
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Камерунський захисник виступав за Ліверпуль протягом восьми сезонів. З мерсисайдцями він здобував титул чемпіона Англії, а також вигравав Лігу чемпіонів у сезоні 2018/19. Загалом Матіп зіграв за "червоних" у 201 матчі, забивши 11 голів та оформивши шість асистів.
Тьяго Алькантара приєднався до Ліверпуля у 2020 році. Через постійні травми у поточному сезоні він зіграв лише п'ять хвилин. Іспанець зіграв за мерсисайдців у 98 матчах у всіх турнірах, в яких відзначився трьома голами та 6 асистами. Півзахисником активно цікавиться Жирона, яка хоче посилити свій склад досвідченим гравцем.
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