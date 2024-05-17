У своїх соцмережах мерсисайдці повідомили про відхід одразу двох гравців. Жоель Матіп та Тьяго Алькантара покинуть клуб у статусі вільних агентів, оскільки їхні контракти закінчуються влітку 2024 року.

Жирона може підписати зірку Ліверпуля – Гвардіола є його шанувальником

Камерунський захисник виступав за Ліверпуль протягом восьми сезонів. З мерсисайдцями він здобував титул чемпіона Англії, а також вигравав Лігу чемпіонів у сезоні 2018/19. Загалом Матіп зіграв за "червоних" у 201 матчі, забивши 11 голів та оформивши шість асистів.

Тьяго Алькантара приєднався до Ліверпуля у 2020 році. Через постійні травми у поточному сезоні він зіграв лише п'ять хвилин. Іспанець зіграв за мерсисайдців у 98 матчах у всіх турнірах, в яких відзначився трьома голами та 6 асистами. Півзахисником активно цікавиться Жирона, яка хоче посилити свій склад досвідченим гравцем.

Ман Сіті вистраждав перемогу над Тоттенхемом – Холанд зламав прокляття Пепа і здолав найважчий бар'єр на шляху до титулу

Joel Matip will bid farewell to the Reds this summer after an eight-season spell during which he helped the club to some of its most memorable modern moments.



Thank you for everything, Joel ️ — Liverpool FC (@LFC) May 17, 2024

Thiago Alcantara's time with the Reds will come to an end this summer upon the expiration of his contract.



A truly special player. Thank you for everything, Thiago ️ — Liverpool FC (@LFC) May 17, 2024