Спекуляції щодо зацікавлення лондонського клубу вже спростували не один раз. Річ у тім, що Довбик у цьому сезоні вже грав за два клуби (Жирону та СК Дніпро-1). Правила ФІФА забороняють грати за більшу кількість, тож зимовий трансфер був би нелогічним. Черговим експертом, який висловився щодо ситуації Артема, став Фабріціо Романо.

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"Чутки щодо Челсі? Артем Довбик не покине Жирону в січні, без шансів. Це вигадані новини щонайменше щодо зимового трансферного вікна. Побачимо, що буде влітку. Однак я не маю жодної інформації, буде це Челсі чи інші клуби. Занадто рано про це говорити", – зазначив Романо для CaughtOffside.

Нагадаємо, Артем Довбик перебрався до Жирони минулого літа. Адаптація не зайняла багато часу. На цю мить саме українець є найрезультативнішим гравцем Ла Ліги – у його активі 11 голів та 5 асистів після 18-ти турів.

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