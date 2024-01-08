20-річний Террачано підписав із Міланом контракт до літа 2028-го і виступатиме у футболці під 38-м номером, інформує офіційний сайт "россонері".

Як повідомляє Football Italia, посилаючись на італійські ЗМІ, гравець обійшовся Мілану в 5 мільйонів євро. Імовірно, ця сума складається з 4 млн євро авансу і 1 млн євро у вигляді бонусів. Верона збереже за собою право отримання 10% суми від майбутнього перепродажу латераля.

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До суботнього матчу Верони з Інтером Террачано брав участь у всіх матчах Верони в Серії А в сезоні 2023/24. У 14 випадках із 18 він виходив на поле в стартовому складі. На цей момент в активі Філіппо 39 матчів у Серії А.

У Вероні Террачано грав правого латераля (вінгбека) у схемі з трьома захисниками. При цьому він вважається універсалом, здатним зіграти як справа, так і зліва – як в оборонній лінії, так і в середній. Мілан грає без латералів у схемах 4-2-3-1 і 4-3-3.

До слова, Верона перебуває у зоні вильоту, посідаючи 18 місце Серії А. Мілан йде третім, впевнено тримаючи місце в зоні ЛЧ.

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