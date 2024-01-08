Плани Федерації футболу Бразилії сплутав Карло Анчелотті, який вирішив продовжити контракт з Реалом. Враховуючи погані результати Фернандо Дініза на чолі національної команди, довелося терміново шукати нового наставника, який підготує команду до Копа Амеріки.

Збірна Бразилії залишилась без тренера за пів року до старту Копа Амеріка

Офіційний сайт Сан-Паулу повідомив, що Дорівал Жуніор покинув їхню команду і стане новим тренером збірної Бразилії.

"Здійснюється моя мрія, і це стало можливим лише завдяки визнанню моєї роботи в Сан-Паулу", – наводить слова фахівця прес-служба клубу.

Дорівал Жуніор очолював Сан-Паулу з квітня 2023 року. Також він тренував цю команду з 2017 до 2018 року. У 2022 році він виграв Кубок Лібертадорес з Фламенго.

Нагадаємо, що Копа Амеріка пройде в США з 20 червня до 14 липня 2024 року.

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