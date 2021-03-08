Україна

17-й тур УПЛ продовжився трьома матчами. Динамо розгромило Минай – Артем Мілевський зіграв на НСК Олімпійський після тривалої перерви. Зоря знищила Львів, а Колос та Інгулець голів не забивали, хоча команда Руслана Костишина не реалізувала пенальті на останніх хвилинах.

Віталій Буяльський відреагував на невиклик у збірну України. Лідер Динамо не робить з цього великої проблеми.

Наші за кордоном

Едуард Соболь забив дебютний гол за Брюгге, який здобув чергову перемогу. Ференцварош втратив очки, але Ребров і Ко зберегли впевнене лідерство в Угорщині.

Мар'ян Швед заробив пенальті, який врятував його команду від поразки. А от Тарас Качараба забив дебютний м'яч за Славію – щоправда, у власні ворота.

Світ

Манчестер Юнайтед обіграв Ман Сіті, перервавши вражаючу серію команди Гвардіоли. Олександр Зінченко відіграв весь матч. Знову програв Ліверпуль – команду Клоппа б'ють вже навіть аутсайдери.

Реал врятував нічию з Атлетіко, забивши у ворота команди Сімеоне на останніх хвилинах дербі. Ця нічия потішила Барселону, адже обидва конкуренти втратили очки. До слова, каталонці отримали нового президента – офіційні результати виборів.

Рома успішно провела репетицію перед Шахтарем.

Рейнджерс став чемпіоном Шотландії – перший титул для Джеррарда-тренера.