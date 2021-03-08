Головні новини футболу 7 березня: Динамо негостинно зустріло Мілевського, крах Ман Сіті в дербі, новий президент Барси
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 7 березня.
Україна
17-й тур УПЛ продовжився трьома матчами. Динамо розгромило Минай – Артем Мілевський зіграв на НСК Олімпійський після тривалої перерви. Зоря знищила Львів, а Колос та Інгулець голів не забивали, хоча команда Руслана Костишина не реалізувала пенальті на останніх хвилинах.
Віталій Буяльський відреагував на невиклик у збірну України. Лідер Динамо не робить з цього великої проблеми.
Наші за кордоном
Едуард Соболь забив дебютний гол за Брюгге, який здобув чергову перемогу. Ференцварош втратив очки, але Ребров і Ко зберегли впевнене лідерство в Угорщині.
Мар'ян Швед заробив пенальті, який врятував його команду від поразки. А от Тарас Качараба забив дебютний м'яч за Славію – щоправда, у власні ворота.
Світ
Манчестер Юнайтед обіграв Ман Сіті, перервавши вражаючу серію команди Гвардіоли. Олександр Зінченко відіграв весь матч. Знову програв Ліверпуль – команду Клоппа б'ють вже навіть аутсайдери.
Реал врятував нічию з Атлетіко, забивши у ворота команди Сімеоне на останніх хвилинах дербі. Ця нічия потішила Барселону, адже обидва конкуренти втратили очки. До слова, каталонці отримали нового президента – офіційні результати виборів.
Рома успішно провела репетицію перед Шахтарем.
Рейнджерс став чемпіоном Шотландії – перший титул для Джеррарда-тренера.