Цікаво, що титул "світло-синім" фактично приніс запеклий ворог. Селтік не зміг обіграти Данді, і Рейнджерс став недосяжним на вершині турнірної таблиці за шість турів до завершення чемпіонату.

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Варто відзначити, що чемпіонське звання команді приніс Стівен Джеррард. Під його керівництвом команда в нинішньому сезоні не зазнала жодної поразки в рамках чемпіонато.

До слова, Рейнджерс став чемпіоном після 10-ти років очікувань та поневірянь. За цей час команда встигла побувати у нижчих дивізіонах, повернутися в еліту і от нарешті здобути титул. Це 55-й тріумф "рейндж" у чемпіонаті Шотландії за всю історію – рекорд турніру.

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