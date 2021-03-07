Джеррард зробив Рейнджерс чемпіоном – легендарний клуб чекав на титул 10 років
Шотландський Рейнджерс достроково став переможцем тамтешньої Прем'єр-ліги.
Цікаво, що титул "світло-синім" фактично приніс запеклий ворог. Селтік не зміг обіграти Данді, і Рейнджерс став недосяжним на вершині турнірної таблиці за шість турів до завершення чемпіонату.
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Варто відзначити, що чемпіонське звання команді приніс Стівен Джеррард. Під його керівництвом команда в нинішньому сезоні не зазнала жодної поразки в рамках чемпіонато.
До слова, Рейнджерс став чемпіоном після 10-ти років очікувань та поневірянь. За цей час команда встигла побувати у нижчих дивізіонах, повернутися в еліту і от нарешті здобути титул. Це 55-й тріумф "рейндж" у чемпіонаті Шотландії за всю історію – рекорд турніру.
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