Украина

17-й тур УПЛ продолжился тремя матчами. Динамо разгромило Минай – Артем Милевский сыграл на НСК Олимпийский после длительного перерыва. Заря уничтожила Львов, а Колос и Ингулец голов не забивали, хотя команда Руслана Костышина не реализовала пенальти на последних минутах.

Виталий Буяльский отреагировал на невызов в сборную Украины. Лидер Динамо не делает из этого большой проблемы.

Наши за рубежом

Эдуард Соболь забил дебютный гол за Брюгге, который одержал очередную победу. Ференцварош потерял очки, но Ребров и Ко сохранили уверенное лидерство в Венгрии.

Марьян Швед заработал пенальти, который спас его команду от поражения. А вот Тарас Качараба забил дебютный мяч за Славию – правда, в собственные ворота.

Мир

Манчестер Юнайтед обыграл Ман Сити, прервав впечатляющую серию команды Гвардиолы. Александр Зинченко отыграл весь матч. Снова проиграл Ливерпуль – команду Клоппа бьют уже даже аутсайдеры.

Реал спас ничью с Атлетико, забив в ворота команды Симеоне на последних минутах дерби. Эта ничья порадовала Барселону, ведь оба конкурента потеряли очки. К слову, каталонцы получили нового президента – официальные результаты выборов.

Рома успешно провела репетицию перед Шахтером.

Рейнджерс стал чемпионом Шотландии – первый титул для Джеррарда-тренера.