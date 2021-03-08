Главные новости 7 марта: Динамо негостеприимно встретило Милевского, крах Ман Сити в дерби, новый президент Барсы
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 7 марта.
Украина
17-й тур УПЛ продолжился тремя матчами. Динамо разгромило Минай – Артем Милевский сыграл на НСК Олимпийский после длительного перерыва. Заря уничтожила Львов, а Колос и Ингулец голов не забивали, хотя команда Руслана Костышина не реализовала пенальти на последних минутах.
Виталий Буяльский отреагировал на невызов в сборную Украины. Лидер Динамо не делает из этого большой проблемы.
Наши за рубежом
Эдуард Соболь забил дебютный гол за Брюгге, который одержал очередную победу. Ференцварош потерял очки, но Ребров и Ко сохранили уверенное лидерство в Венгрии.
Марьян Швед заработал пенальти, который спас его команду от поражения. А вот Тарас Качараба забил дебютный мяч за Славию – правда, в собственные ворота.
Мир
Манчестер Юнайтед обыграл Ман Сити, прервав впечатляющую серию команды Гвардиолы. Александр Зинченко отыграл весь матч. Снова проиграл Ливерпуль – команду Клоппа бьют уже даже аутсайдеры.
Реал спас ничью с Атлетико, забив в ворота команды Симеоне на последних минутах дерби. Эта ничья порадовала Барселону, ведь оба конкурента потеряли очки. К слову, каталонцы получили нового президента – официальные результаты выборов.
Рома успешно провела репетицию перед Шахтером.
Рейнджерс стал чемпионом Шотландии – первый титул для Джеррарда-тренера.