Манчестер Сіті підходив до дербі з 21-матчевою переможною серією в усіх турнірах. Команда Гвардіоли методично обігрувала кожного опонента, демонструючи грандіозну стабільність. Сульшер теж міг похвалитися своєрідною стабільністю – нульовими нічиїми в топ-матчах. Однак останні результати Манчестер Юнайтед поховали будь-які надії на чемпіонські перегони в АПЛ.

Олександр Зінченко в рамках ротації грає строго в кожному другому матчі Ман Сіті. На тижні українець відпочивав, а сьогодні прогнозовано потрапив у стартовий склад. Справа в обороні вийшов Канселу, який виконував роль фальшивого фулбека зі зміщеннями у півзахист, тому Зінченко більше діяв на бровці.

МЮ отримав фору у вигляді дуже швидкого гола. Вже на 35-й секунді гості заробили пенальті – Жезус спершу втратив м'яч, а потім завалив у штрафному майданчику Марсьяля. Фернандеш легко реалізував 11-метровий і вивів свою команду вперед.

"Червоні" взагалі вкрай агресивно розпочали поєдинок, високо зустрічали суперника. Сіті від несподіванки поплив під пресингом – пішло багато втрат. Зінченко, Канселу та де Брюйне грубо помилялися при передачах, а МЮ конвертував ці ситуації в удари Шоу та Рашфорда.

Повівши в рахунку, підопічні Сульшера не відкотилися в глибоку оборону, а зберігали міцний середній блок. Вони не підпускали "містян" до володінь Хендерсона і відразу після перехоплень вертикальними передачами кидали в прорив Рашфорда і Марсьяля.

На цьому етапі Манчестер Сіті не контролював ситуацію на полі, однак поступово починав підбиратися до чужих воріт. Юнайтед вистачило тотальної сміливості на 20 хвилин – потім довелося великими силами сідати в оборону та забувати про контратаки.

У середині тайму господарі видали хороший відрізок: з'явилися небезпечні удари, команда регулярно проникала в штрафний майданчик. Стерлінг після зіткнення з Фредом претендував на пенальті, але арбітр промовчав.

Партнери вивели на удар Зінченка – українець гарно приклався з лінії штрафного, однак Хендерсон впорався. Ще були гострі постріли Гюндогана, де Брюйне та Мареза. "Блакитні" до перерви повернули собі ініціативу, але діяли якось метушливо, бракувало фірмового вбивчого спокою.

Друга половина зустрічі також стартувала зі швидкого гола Манчестер Юнайтед. Хендерсон легко перехопив подачу Зінченка зі штрафного і започаткував результативну атаку. Феноменальний Шоу по флангу проскочив метрів 50, обігрався з Рашфордом і акуратно пробив під дальню стійку.

"Дияволи" для оборони переможного рахунку вибудували дві лінії захисту на власній половині, однак тепер не забували вибігати у контратаки. Водночас господарям не вдавалося розхитати редути Юнайтед. Найкращим моментом довгий час залишався удар Родрі в поперечину.

Марсьяль мав шанс влаштувати розгром, але вирішив не зраджувати собі та змарнував вихід сам на сам з Едерсоном. Не можна сказати, що Ман Сіті склав зброю. Моменти були (Фоден пробив неточно, Стерлінг не влучив по м'ячу, удар Мареза взяв воротар), однак МЮ зберігав стійкість.

До фінального свистка "містяни" навіть не скоротили відставання. 0:2 – сенсаційна перемога гостей. Манчестер Юнайтед набрав 54 очки та повернувся на друге місце. Однак на чемпіонські перегони цей результат навряд чи вплине. Манчестер Сіті все одно має 11 пунктів гандикапу на вершині АПЛ. Щоправда, переможна серія обірвалася.

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