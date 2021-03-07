Лідер Динамо не робить проблеми зі своєї відсутності в розширеному списку Андрія Шевченка на стартові матчі відбору до ЧС-2022.

"Я вже там був (у збірній – прим. "Футбол 24"). Мене викликали три чи чотири роки. Особливої користі команді не приношу. Виходив в матчі з Люксембургом на 5 хвилин на позицію правого захисника. Потім з Косово хвилин на 5-7. Це я про офіційні матчі кажу.

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Якщо не викликали – нічого страшного. Буду концентруватися на клубі. Тут я приношу більше користі. Ні на кого не ображаюся, це футбольні моменти. Поважаю головного тренера збірної і буду тільки вболівати за команду. Ніякого конфлікту немає. Завжди вітаємося з Шевченком, коли він приїжджає. У нас нормальні стосунки", – розповів Буяльський в ефірі Профутбол Digital.

Нагадаємо, Андрій Шевченко не включив Буяльського у розширений список футболістів збірної України на матчі проти Франції, Фінляндії та Казахстану. Це рішення тренера викликало здивування, адже Буяльський останнім часом є лідером Динамо та забиває важливі м'ячі.

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