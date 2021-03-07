Чехія, 22 тур

Славія Прага – Банік – 2:1

Голи: Масопуст, 7, Станчу, 33 – Качараба, 53 (авт)

Швед заробив пенальті, який врятував Мехелен від поразки проти Андерлехта

Тарас Качараба перебрався у Славію під час зимового трансферного вікна і поступово обживається в новій команді. Поки стабільного місця в старті не завоював, але ігрову практику отримує регулярно.

Матч проти Баніка став для Качараби третім поспіль (два останні – в основі). На жаль, цю подію 26-річний захисник відзначив казусом. На 53-й хвилині гри після подачі з кутового він вразив власні ворота. Саме такою стала для Тараса перша результативна дія у складі празького колективу.

Зрештою, це не завадило Славії довести справу до перемоги і збільшити свій відрив від другого місця до 14 очок. Щоправда, Спарта ще має два матчі у запасі.

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