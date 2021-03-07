Качараба відзначився автоголом – відео першої результативної дії українця за Славію
Славія здолала Банік в рамках 22-го туру чемпіонату Чехії. Тарас Качараба провів повний матч.
Чехія, 22 тур
Славія Прага – Банік – 2:1
Голи: Масопуст, 7, Станчу, 33 – Качараба, 53 (авт)
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Тарас Качараба перебрався у Славію під час зимового трансферного вікна і поступово обживається в новій команді. Поки стабільного місця в старті не завоював, але ігрову практику отримує регулярно.
Матч проти Баніка став для Качараби третім поспіль (два останні – в основі). На жаль, цю подію 26-річний захисник відзначив казусом. На 53-й хвилині гри після подачі з кутового він вразив власні ворота. Саме такою стала для Тараса перша результативна дія у складі празького колективу.
Зрештою, це не завадило Славії довести справу до перемоги і збільшити свій відрив від другого місця до 14 очок. Щоправда, Спарта ще має два матчі у запасі.
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