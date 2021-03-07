Перший тайм звітного матчу видався в'язким і небагатим на моменти. Хіба епізод із потраплянням м'яча в руку гравця Минаю в межах штрафного вартий уваги. Однак Катерина Монзуль на позначку не вказала.

Динамо на класі розгромило Минай – Луческу тримає основу в тонусі перед Вільяреалом, Монзуль знову феєрить із VAR

Старт другого тайму для Динамо видався розкішним – вдалося забити два м'ячі за 4 хвилини. Вже наприкінці матчу глядачі все ж побачили пенальті. Бєсєдін схибив, але рефері дала команду повторити удар. Цього разу до позначки підійшов Родрігес і був точним.