Динамо – Минай – 3:0 – відео голів та огляд матчу
16:34 - Читать на русском
Динамо обіграло Минай у 17 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Минай.
52’ Сергій Сидорчук
55’ Карлос Де Пена
90’ Жерсон Родрігес
52’ Сергій Сидорчук
55’ Карлос Де Пена
90’ Жерсон Родрігес
Перший тайм звітного матчу видався в'язким і небагатим на моменти. Хіба епізод із потраплянням м'яча в руку гравця Минаю в межах штрафного вартий уваги. Однак Катерина Монзуль на позначку не вказала.
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Старт другого тайму для Динамо видався розкішним – вдалося забити два м'ячі за 4 хвилини. Вже наприкінці матчу глядачі все ж побачили пенальті. Бєсєдін схибив, але рефері дала команду повторити удар. Цього разу до позначки підійшов Родрігес і був точним.
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