В рамках недільної програми 26-го туру Серії А Дженоа на виїзді поступився Ромі. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2020/21, 26-й тур

Рома – Дженоа – 1:0

Гол: Манчіні, 24

Верона – Мілан – початок о 16:00

Кротоне – Торіно – початок о 16:00

Фіорентина – Парма – початок о 16:00

Сампдорія – Кальярі – початок о 19:00

Наполі – Болонья – початок о 21:45

Рома у рідних стінах приймала Дженоа. У середині першого тайму римляни вирвались уперед – Пеллегріні з кутового ювелірно навісив у штрафний майданчик, де Манчіні головою замкнув. "Грифони" ж до перерви нічого створити не змогли.

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У другій половині зустрічі ситуація на полі не змінилась – гості продовжували безрезультатні спроби зрівняти рахунок, а "вовки" більше грали від оборони, не ризикуючи втратити крихку перевагу. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Роми.

Завдяки набраним трьом очкам підопічні Паоло Фонсеки із 50-ма заліковими балами піднялись на четверту сходинку турнірної таблиці. Дженоа із 27-ма пунктами залишився на 13-му. Нагадаємо, що у четвер, 11 березня, Рома зустрінеться із Шахтарем у 1/8 фіналу ЛЄ.

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