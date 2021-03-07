Рома провела генеральну репетицію перед Шахтарем – підопічні Фонсеки мінімально здолали Дженоа та піднялись у зону ЛЧ
В рамках недільної програми 26-го туру Серії А Дженоа на виїзді поступився Ромі. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Італії 2020/21, 26-й тур
Рома – Дженоа – 1:0
Гол: Манчіні, 24
Верона – Мілан – початок о 16:00
Кротоне – Торіно – початок о 16:00
Фіорентина – Парма – початок о 16:00
Сампдорія – Кальярі – початок о 19:00
Наполі – Болонья – початок о 21:45
Рома у рідних стінах приймала Дженоа. У середині першого тайму римляни вирвались уперед – Пеллегріні з кутового ювелірно навісив у штрафний майданчик, де Манчіні головою замкнув. "Грифони" ж до перерви нічого створити не змогли.
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У другій половині зустрічі ситуація на полі не змінилась – гості продовжували безрезультатні спроби зрівняти рахунок, а "вовки" більше грали від оборони, не ризикуючи втратити крихку перевагу. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Роми.
Завдяки набраним трьом очкам підопічні Паоло Фонсеки із 50-ма заліковими балами піднялись на четверту сходинку турнірної таблиці. Дженоа із 27-ма пунктами залишився на 13-му. Нагадаємо, що у четвер, 11 березня, Рома зустрінеться із Шахтарем у 1/8 фіналу ЛЄ.