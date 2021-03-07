Програму дня в 17-му турі УПЛ закривав домашній поєдинок Інгульця проти Колоса. Петровці підходили до нього із серією у шість матчів без перемог, внаслідок якої команда опустилася на 12-ту позицію у таблиці. Ковалівці ж тиждень тому поступилися Руху, а потім провели 120 хвилин кубкової гри з Динамо – таким чином, підопічні Руслана Костишина приїхали у Кропивницький у ненайкращій формі. Це був шанс для господарів. Аби його використати, Сергій Лавриненко кинув у захист туніського новачка Бен Салема.

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Перший тайм цієї зустрічі виявився відверто нудним. Дебютний удар по воротах стався аж на 14-й хвилині, а другий пройшов на 26-й – головою замикали Сітчінава та Бен Салем. Вийшло неточно. Колос огризнувся пострілом Данфа з меж штрафного на 30-й, але він налякав лишень горобців над стадіоном. Цей удар став першим і останнім для гостей до перерви, а от Інгулець таки мав шанс вийти уперед: Коваленко на 44-й хвилині увірвався на правий край карного майданчика й пробив у дальній кут – поруч зі стійкою!. Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

На старті другого тайму команди розмінялися непоганими моментами. Так, на 53-й хвилині Сітчінава пробивав з гострого кута під ближню штангу, але не влучив у площину – Колос відповів на 56-й кутовим, після якого сталася метушня. Від голу Мілька з мінімальної дистанції господарів врятував винос Запорожця. Здавалося, що після такого початку піде справжній екшн.

На жаль, нічого подібного не відбулося. В середині другого тайму команди практично нічого не створили, понуро катаючи м'яч у середині поля. Не рятували ні заміни, ні стандарти – лишень на 75-й Оріховському вдалося зі штрафного пробити в площину, однак жодних проблем з цим ударом у Малиша не було.

В ендшпілі зустрічі ситуація не змінювалась. Коли вже здалося, що матч завершиться без голів, Колос несподівано заробив пенальті – це Запорожець на 87-й хвилині сфолив у власному карному майданчику. Оріховський взявся виконувати вирок, пробивши з "позначки" у лівий нижній кут, але Малиш парирував! Це був останній момент у протистоянні. Нічия!

Таким чином, Колос набрав 23 очка й піднявся з шосту позицію. Інгулець, маючи 13 залікових балів, тепер йде на дванадцятій сходинці в турнірній таблиці.

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