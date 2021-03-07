Ференцварош гостював у Залаегерсега в 25-му турі угорської першості. Матч завершився з рахунком 2:2.

Чемпіонат Угорщини, 25 тур

Залаегерсег – Ференцварош – 2:2

Голи: Коста, 7, Футач, 68 (пен) – Болі, 51, 65

На момент стартового свистка Ференцварош лідирував у чемпіонаті Угорщини, випереджаючи найближчого переслідувача на 12 пунктів. Команда Сергія Реброва, Ігоря Харатіна і Олександра Зубкова впевнено крокує до третього поспіль чемпіонства. Суперником "Фраді" у звітному турі став Залаегерсег – команда, яка бореться за виживання в еліті. Олександр Зубков вийшов з перших хвилин, а Харатін не потрапив до заявки, отримавши відпочинок.

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Поєдинок розпочався не за сценарієм Реброва – вже на 7-й хвилині столична команда змушена була відігруватися після влучного удару Марка Кости. Цей гол став єдиним у першому таймі.

Команда з Будапешта відігралася в дебюті другого тайму. Автором забитого м'яча став Франк Болі, який замкнув подачу з лівого флангу. Форвард випередив кіпера і зрівняв рахунок.

За кілька хвилин Болі оформив дубль, у схожому стилі відправивши м'яч у сітку. Але Залаегерсег відігрався завдяки пенальті, який реалізував Футач.

Олександр Зубков відіграв 84 хвилини. 2:2 – Ференцварош втретє у останніх 5-ти матчах зіграв унічию, але все ще випереджає Академію Пушкаша на пристойні 13 пунктів за 8 турів до фінішу чемпіонату.

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