Соболь забив класний гол після сольного проходу через півполя – Брюгге здобув 10-ту перемогу поспіль
Захисник Брюгге Едуард Соболь відзначився дебютним голом у складі бельгійської команди.
Бельгія, 29 тур
Брюгге – Зюлте-Варегем – 3:0
Гол: Баджі, 21, Соболь, 37, Ланг, 63
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Брюгге мчить до чергового чемпіонства. Відрив від другого місця вже стає непристойним. Перемога над Зюлте-Варегем стала 10-ю поспіль для підопічних Філіппа Клемана в рамках Ліги Жупіле.
Результативно долучився до розгрому український легіонер господарів Едуард Соболь. Захисник відібрав м'яч у центрі поля і самотужки протягнув його у штрафний майданчик. Перший удар у футболіста не вдався – голкіпер парирував, але на добиванні завадити нашому земляку вже ніхто не зумів.
Варто відзначити, що цей гол став дебютним для Соболя у складі Брюгге. До сьогоднішнього дня він зіграв за бельгійський клуб 62 матчі, записавши у свій актив 9 результативних передач.
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