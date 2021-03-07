Бельгія, 29 тур

Брюгге – Зюлте-Варегем – 3:0

Гол: Баджі, 21, Соболь, 37, Ланг, 63

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Брюгге мчить до чергового чемпіонства. Відрив від другого місця вже стає непристойним. Перемога над Зюлте-Варегем стала 10-ю поспіль для підопічних Філіппа Клемана в рамках Ліги Жупіле.

Результативно долучився до розгрому український легіонер господарів Едуард Соболь. Захисник відібрав м'яч у центрі поля і самотужки протягнув його у штрафний майданчик. Перший удар у футболіста не вдався – голкіпер парирував, але на добиванні завадити нашому земляку вже ніхто не зумів.

Варто відзначити, що цей гол став дебютним для Соболя у складі Брюгге. До сьогоднішнього дня він зіграв за бельгійський клуб 62 матчі, записавши у свій актив 9 результативних передач.

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