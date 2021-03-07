Ліверпуль – Фулхем – 0:1 – відео гола та огляд матчу
18:29 - Читать на русском
Ліверпуль приймав Фулхем в рамках 27-го туру АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.
45’ Маріо Леміна
Ліверпуль залишається у зоні турбулентності, цього разу підопічних Клоппа скривдив аутсайдер турніру – Фулхем.
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Гості були гострішими у першому таймі, що і конвертувалось у забитий м'яч перед свистком на перерву. Головним винуватцем пропущеного гола можна назвати Салаха. У другій половині зустрічі мерсисайдці виглядали краще, але не спромоглись навіть на нічию.
Попри перемогу Фулхем залишається у зоні вильоту – 18-та сходинка, Ліверпуль – 7-й.
Фулхем завдяки помилці Салаха сенсаційно здолав Ліверпуль – мерсисайдці зазнали на Енфілді шостої поразки поспіль
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