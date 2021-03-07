Ліверпуль залишається у зоні турбулентності, цього разу підопічних Клоппа скривдив аутсайдер турніру – Фулхем.

Клопп виділив футболістів, які не потрібні йому у Ліверпулі

Гості були гострішими у першому таймі, що і конвертувалось у забитий м'яч перед свистком на перерву. Головним винуватцем пропущеного гола можна назвати Салаха. У другій половині зустрічі мерсисайдці виглядали краще, але не спромоглись навіть на нічию.

Попри перемогу Фулхем залишається у зоні вильоту – 18-та сходинка, Ліверпуль – 7-й.

Фулхем завдяки помилці Салаха сенсаційно здолав Ліверпуль – мерсисайдці зазнали на Енфілді шостої поразки поспіль