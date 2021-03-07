Поєдинок Зоря – Львів не обіцяв інтриги. Команда Анатолія Безсмертного, який кілька днів тому очолив "синьо-золотих" замість Віталія Шумського, замикала турнірну таблицю УПЛ з 12-ма очками. Натомість Зоря встановила клубний рекорд, вигравши 6 поєдинків чемпіонату поспіль. Перемога над Львовом дозволяла команді Скрипника закріпитися на 3-му місці.

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Вже на 2-й хвилині Шина міг відкривати рахунок, але пробив повз дальній кут після пасу Альваро. А от Зоря використала перший же момент, продемонструвавши гостям, як потрібно реалізовувати свої шанси. На 9-й хвилині Кочергін віддав класну діагональ на Фаворова, той скинув у штрафний на Гладкого. Олександр технічно прийняв м'яч і потужно пробив у дальній кут. Практично одразу рахунок став 2:0. Луганці розіграли розкішну комбінацію – Хомченовський віддав на Гладкого, той ефектно в дотик продовжив на Сайядманеша. Аллах'яр теж у дотик пробив повз Костика. Розкішний гол!

Зоря і не думала зупинятися. Гладкий оформив дубль після хаосу у штрафному Львова. Форвард буквально з метра відправив у ворота бідолашних гостей третій м'яч. 3:0 вже на 16-й хвилині. До кінця тайму команда Скрипника мала ще шанси, але гарматний постріл Іванісені був заблокований. А от Аллах'яр свій шанс не змарнував. Іранець з лінії воротарського замкнув подачу Хомченовського. Жахлива організація львів'ян в обороні призвела до 0:4 ще до перерви. Гості мали декілька напівмоментів біля воріт Васіля, але найкраща нагода була втрачена ще на початку гри, коли Шина не влучив у площину.

Другий тайм, як і перший, стартував з моменту Львова. Голкіпер Костик ледь не став автором гольової передачі, проте Васіль парирував удар Ернеста в ближній кут. Підопічні Скрипника відповіли двома неточними спробами Кочергіна, після чого збавили оберти, впевнено довівши матч до перемоги. У останні півгодини моментів абсолютно не було.

Зрештою, доля гри була вирішена вже в дебюті. 4:0 – Зоря здобула сьому перемогу в УПЛ поспіль, а 14 березня проведе топ-матч проти Динамо в Запоріжжі. Львів залишився останнім, а Анатолій Безсмертний вкрай невдало дебютував на чолі "синьо-золотих".

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