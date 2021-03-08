Лапорта здобув впевнену перемогу на виборах президента Барселони. 58-річний юрист набрав 57,63% голосів "сосіос", інформує офіційний Twitter каталонців.

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Друге місце посів Віктор Фонт (31,84%), а Тоні Фрейша фінішував третім (9,13%). Відповідно, саме Жоан Лапорта буде президентом Барси протягом наступних 6 років.

Нагадаємо, Лапорта вже перебував на посаді очільника "синьо-гранатових" з 2003 по 2009 рік. Саме він призначив Франка Райкарда та Хосепа Гвардіолу головними тренерами, а також підписав Роналдінью. Саме в період президентства Жоана за Барселону дебютував Ліонель Мессі, контракт якого завершується вже 30 червня. Підписання нової угоди з аргентинцем Лапорта називав одним із своїх головних завдань у випадку перемоги на виборах.

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