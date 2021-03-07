Іспанська преса пафосно анонсувала тренерську битву двох елітних коучів, проте багато хто забув, що після історичних 7:3 (серпень 2019-го) "матрацники" не забивали у ворота Куртуа чотири матчі поспіль. Ба більше, у першому колі Реал буквально виніс принципового суперника (2:0) – без шансів, без варіантів. На Ванда Метрополітано "бланкос" раніше взагалі не поступались, а Сімеоне обігрував Зізу в основний час ще навесні 2017-го (півфінал ЛЧ). Психологічна перевага "королів" була очевидною, тим паче Карім Бензема відновився у рекордні терміни, потрапивши до стартового складу. Та Атлетіко дуже швидко показав, хто в домі господар.

Атлетіко – Реал: склади і онлайн-трансляція мадридського дербі

Попри колишні провали в дербі "кольчонерос" розпочали значно активніше. Постріл Коке з лінії штрафного заблокував суперник, а Суарес, заробивши на собі фол, поцілив у стінку. Підопічні Зізу за стартові 10 хвилин не провели жодної осмисленої атаки. Бензема у пошуках м'яча часто-густо відтягувався аж до центрального кола, тоді як Ансенсіо з Родріго інертно поводились на флангах.

За невиразний старт поєдинку "бланкос" поплатились на 15-й хвилині. Маркос Льоренте вивів Суареса на побачення з Облаком, а той ефектно переграв словенського кіпера ударом шведою – це 12-й гол уругвайця у ворота королівського клубу та перший з сезону 2018/19. Символічно, що один з найкращих снайперів в історії Барси, якого прогнали з ганьбою, забиває у день виборів на Камп Ноу. Де Бартомеу, де?!

Реал довго приходив до тями, команді Зізу знадобилось 30 хвилин, аби вперше потривожити Облака. Каземіро потужно влупив здалеку – словенець навіть не пробував фіксувати, відбивши вбік. Модріч також шукав щастя дальнім ударом, але хорвату забракло влучності.

В кінці першого тайму Мадрид усім складом протестує через можливий пенальті біля чужих воріт. Після подачі Асенсіо м'яч знаходить руку Феліпе – рефері Ернандес Ернандес, переглянувши кілька відеоповторів, не помітив фолу. Вердикт доволі суперечливий: з одного боку – бразилець ненавмисне виставляв кінцівку, з іншого – не дозволив пробити Каземіро впритул. У підсумку Алетіко пішов на перерву із заслуженою мінімальною перевагою (1:0). "Бланкос" не створили майже нічого.

¡UFFFF! ¿Te parece penalti de Felipe por mano?

RT SÍ, es clarísimo

MG NO, no hay nadahttps://t.co/394j2U7wAq pic.twitter.com/FguYHfKf1b — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) March 7, 2021

У дебюті другої половини Савіч прийняв на себе удар Васкеса метрів з 10-ти, Атлетіко ж відповів двома супермоментами, які дивом не завершились голом. У обох випадках Куртуа продемонстрував блискучу реакцію. Спочатку бельгієць виграв дуель в Карраско, який пробив низом з кількох метрів (Льренте додав над поперечкою), а згодом – не дозволив Суаресу оформити дубль. Лемар розрізав оборону гостей передачею на Карраско, той прорався до лицевої та покотив на лінію воротарського, звідки "Ель Пістолєро" цілив у ближній – Тібо вчасно виставив ногу.

Зізу провів подвійну заміну (Вінісіус з Вальверде замість Родріго й Асенсіо відповідно), але гольові нагоди продовжує створювати лише одна команда – Атлетіко. Корреа, зокрема, дивом не відзначився на 61-й. Опинившись перед воротами Куртуа, аргентинець почав вигадувати велосипед – намагався пробити ножицями, але вийшло кволо і неточно. Сімеоне замінив Карраско на Феліша. Саме португалець організував момент для Суареса, який знову пробачив Мадрид, безхитрісно пробивши у Куртуа.

Атлетіко грався з вогнем, і ледь не догрався. На 80-й хвилині Бензема втратив космічний шанс зрівняти рахунок. "Бланкос" розігнали швидку атаку правим флангом, Вінісіус шведою випилив розкішну передачу на Бензема, а той не зумів переграти Облака. З добиванням француза впритул також впорався феноменальний словенець. Карім майже одразу стріляв зі штрафного – Облак знову виручив, перевівши сферу на кутовий.

І все ж рятується Мадрид на 88-й. Бензема з Каземіро буквально розібрали оборону господарів простенькою двоходівкою. Француз проскочив кількох суперників, віддав на бразильця, а той повернув вже у порожні. Фантастика! Модріч взагалі міг виривати для "бланкос" перемогу, але не влучив у рамку зі штрафного. У підсумку – справедлива нічия (1:1).

Атлетіко губить ще два пункти, а разом з ними – можливість збільшити перевагу над прямими конкурентами. Барса тепер на відстані одного тріумфу, Реал зберігає 5-очковий відрив.