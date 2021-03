Іспанська преса пафосно анонсувала тренерську битву двох елітних коучів, проте багато хто забув, що після історичних 7:3 (серпень 2019-го) "матрацники" не забивали у ворота Куртуа чотири матчі поспіль. Ба більше, у першому колі Реал буквально виніс принципового суперника (2:0) – без шансів, без варіантів. На Ванда Метрополітано "бланкос" раніше взагалі не поступались, а Сімеоне обігрував Зізу в основний час ще навесні 2017-го (півфінал ЛЧ). Психологічна перевага "королів" була очевидною, тим паче Карім Бензема відновився у рекордні терміни, потрапивши до стартового складу. Та Атлетіко дуже швидко показав, хто в домі господар.

Атлетіко – Реал: склади і онлайн-трансляція мадридського дербі

Попри колишні провали в дербі "кольчонерос" розпочали значно активніше. Постріл Коке з лінії штрафного заблокував суперник, а Суарес, заробивши на собі фол, поцілив у стінку. Підопічні Зізу за стартові 10 хвилин не провели жодної осмисленої атаки. Бензема у пошуках м'яча часто-густо відтягувався аж до центрального кола, тоді як Ансенсіо з Родріго інертно поводились на флангах.

За невиразний старт поєдинку "бланкос" поплатились на 15-й хвилині. Маркос Льоренте вивів Суареса на побачення з Облаком, а той ефектно переграв словенського кіпера ударом шведою – це 12-й гол уругвайця у ворота королівського клубу та перший з сезону 2018/19. Символічно, що один з найкращих снайперів в історії Барси, якого прогнали з ганьбою, забиває у день виборів на Камп Ноу. Де Бартомеу, де?!

️ @LuisSuarez9 celebrates the opener with the #LaLigaFanCam!#AtletiRealMadrid pic.twitter.com/zgGhHnXX5S