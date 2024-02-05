Топ-матчі

Арсенал обіграв Ліверпуль і повернувся в боротьбу за чемпіонство. Зінченко почав гольову атаку, але рано пішов з поля. Атлетіко врятував нічию з Реалом, який не зміг відірватись від Жирони. Лунін з топовою грою закріпився у старті Мадрида. Інтер переграв Ювентус завдяки курйозному автоголу та наблизився до Скудетто.

Наші за кордоном

Олександр Зінченко отримав рецидив травми, від якої недавно лікувався. Артем Довбик зможе зіграти проти Реала, бо пошкодження виявилося несерйозним.

Михайло Мудрик віддав асист, але Челсі з ганьбою перервав безпрограшну серію вдома. Назарій Русин забив другий гол за Сандерленд у Чемпіоншипі, засмутивши легенду МЮ.

Анатолій Трубін провів 11-й сухий матч за Бенфіку в сезоні. Непереконливість Іллі Забарного залишила Борнмут без перемоги над Ноттінгемом.

Україна

Шахтар оголосив про підписання захисника з Європи, який став третім новачком. Полісся офіційно підписало чемпіона світу з Бразилії. Славія провела благодійний матч на підтримку України замість спарингу з друзями росіян.