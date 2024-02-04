Український форвард Артем Довбик зможе допомогти Жироні у матчі проти Реала, повідомляє журналіст Ніл Сола у соціальній мережі Х (колись Твіттер).

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За інформацією джерела, проведені вчора тести виключили серйозну травму у 26-річного футболіста, який відчуває дискомфорт у меніску. Зазначається, що якщо не трапиться нічого нового, українець зіграє у головній битві сезону.

Нагадаємо, Довбик пропустив поєдинок 23-го туру Ла Ліги проти Реал Сосьєдада (0:0), чим викликав справжнє цунамі чуток і здогадок щодо свого здоров'я.

Матч між Реалом і Жироною відбудеться у суботу, 10 лютого, в Мадриді. Початок зустрічі о 19:30 за Києвом. Наразі "вершкові" лідирують у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, випереджаючи каталонців на 1 очко, і мають одну гру в запасі.

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