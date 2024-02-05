Топ-матчи

Арсенал обыграл Ливерпуль и вернулся в борьбу за чемпионство. Зинченко начал голевую атаку, но рано ушел с поля. Атлетико спас ничью с Реалом, который не смог оторваться от Жироны. Лунин с топовой игрой закрепился в старте Мадрида. Интер переиграл Ювентус благодаря курьезному автоголу и приблизился к Скудетто.

Наши за рубежом

Александр Зинченко получил рецидив травмы, от которой недавно лечился. Артем Довбик сможет сыграть против Реала, потому что повреждение оказалось несерьезным.

Михаил Мудрик отдал ассист, но Челси с позором прервал беспроигрышную серию дома. Назарий Русин забил второй гол за Сандерленд в Чемпионшипе, огорчив легенду МЮ.

Анатолий Трубин провел 11-й сухой матч за Бенфику в сезоне. Неубедительность Ильи Забарного оставила Борнмут без победы над Ноттингемом.

Украина

Шахтер объявил о подписании защитника из Европы, который стал третьим новичком. Полесье официально подписало чемпиона мира из Бразилии. Славия провела благотворительный матч в поддержку Украины вместо спарринга с друзьями россиян.