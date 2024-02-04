Михайло Мудрик уже традиційно для останніх поєдинків Прем'єр-ліги почав у запасі. Матч, як і онлайн-трансляція Челсі – Вулверхемптон на "Футбол 24", стартував о 16:00. Зустріч починається з двох крутих моментів "вовків" за 3 хвилини. Нету і Кунья перевірили реакцію Петровіча. Відзначаємо і "подарунок", який гості отримали від Кайседо – еквадорець привозить дуже швидко. Лондонці відповіли тільки одним моментом. Енцо Фернандес вивів майже сам на сам Нкунку, але Крістофер не зміг прошити голкіпера чи додати у порожні під тиском Доусона.

Челсі – Вулверхемптон: онлайн-трансляція матчу АПЛ – Мудрик продовжив невтішну серію

Партнери не відповідають на заклики француза пресингувати активніше. Нету отримує кілометр простору після банального закидання на правий фланг – португалець змарнував нагоду бездарним прострілом. Як же все просто. Енцо вперед на такого собі стовпа, Галлахер відкидає ледь назад на зовсім вільного Кайседо, перед яким ідеальний огляд. Палмер робить своєчасний ривок у штрафний і розправляється з голкіпером. Еквадорський опорник нівелював свій асист другим привозом. Кайседо накрила парочка "вовків", пішла швидка контра, Кунья з рикошетов від Тьяго Сілви пробив Петровіча.

Оригінальний розіграш стандарту, покотили низом під вривання Стерлінга, але до удару не довели. А ось Куньї дозволили розстрілювати з лінії воротарського – вище. Фернандес просив пенальті за легесенький поштовх у спину, силова боротьба – вважають судді. Нкунку не вистачає різкості, аби замкнути різаний простріл Гюсто після комбінації з Галлахером. Нету знову сам-самісінький праворуч (Чілвела відіграли через другого). Айт-Нурі замикає з вбивчої позиції. І знову рикошет від центрбека (тепер Дісасі) не залишає шансів Петровічу.

Друга половина стартувала, а Нету далі знущається зі всіх оборонців, проходячи по черзі Гюсто і Чілвела. Лише Петровіч на місці. Палмер створив красу діагоналлю на лівий фланг штрафного. Однак Чілвел навіщось вирішив не розстрілювати голкіпера, а скидати назад. Там був Стерлінг, не в такій зручній позиції, тож промах навряд чи міг здивувати когось. Дежавю від Палмера. Двічі поспіль Коул знаходить Чілвела дальнім пасом з краю на край, а потім 2 аналогічні втрати у штрафному, коли вже задумувався над ударом.

Палмер і Нкунку закрутили парочку каруселей, але ні завести у ворота, ні забити з лінії штрафного не вийшло. Почеттіно зняв Кайседо, випустив другого форварда Джексона. І відразу ж Челсі пропускає третій. Енцо підправив на хід Нету, той виклав ідеально під дубль Куньї. Вже й Мудрика нема ліворуч, але там просто пожежа за пожежею. Ще один постріл з межі воротарського, дивом нема погрому. Мудрик і Чуквуемека міняють Стерлінга з Нкунку.

Гюсто привозить пенальті необачним підкатом і поступається місцем на полі Гілкрісту. Також Бадіашиль міняє Чілвела, який на жовтій. Кунья, який і заробив 11-метровий, робить хет-трик і 1:4 на 82 хвилині. Мудрик заробив кутовий на 86 хвилині й сам же подав на голову Сілви. Є третій асист українця за Челсі! Стандарт – це добре, але Гарі О'Ніл, який у минулому сезоні тренував Іллю Забарного в Борнмуті, за всіма статтями переграє Маурісіо Почеттіно.

Палмер майстерно по центру розрізає лінії оборони, Джексон не встигає навіть пробити, а Галлахер не влучає у по суті порожні ворота. Більше нічим особливим вінгер збірної України не запам'ятався. Із 5 флангових передач лише одна вдала, 11 втрат на 28 дотиках, багато бажання, але з недостатнім взаєморозумінням з партнерами. Виграв боротьбу в центрі поля, заробив ще 1 кутовий. Зрештою, весь Челсі не зміг нічого цікавого придумати, хоча суддя додав цілих 10 хвилин. Друга поспіль поразка з 4 пропущеними. Вулверхемптон потіснив Челсі з 10 місця на 11.