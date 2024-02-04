Українець вийшов у стартовому складі своєї команди на матч 23-го туру АПЛ проти Ліверпуля. Зінченко відіграв лише один тайм, а після перерви замість нього на поле вийшов Якуб Ківіор. Виявилося, що в Олександра пошкодження.

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"Ми очікуємо, що Габріел Жезус буде в команді через кілька днів. Щодо Зінченка ми не знаємо. Він знову відчув щось у литці, тому нам довелося його зняти", – наводить Football London слова Артети щодо травм.

Нагадаємо, лише два тижні тому Олександр Зінченко повернувся до гри після лікування травми литкового м'яза. Це ушкодження для 27-річного українця вже стає хронічним й регулярно нагадує про себе під великими фізичними навантаженнями.

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