Реал і Атлетіко у рамках 23-го туру Ла Ліги 2023/24 сильнішого не визначили. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Лунін вийшов грати з експериментальною обороною

Український голкіпер нарешті пробив стелю, встановлену тренерським штабом у 2024 році. До мадридського дербі Кепа і Лунін виходили максимум у двох поєдинках поспіль – у попередніх двох грав Андрій, тож питання "портеро" на Атлетіко інтригувало. У одних іспанських ЗМІ писали, ніби Карло Анчелотті вже оголосив Луніна новим основним (до повернення Куртуа), але в інших говорили про можливість побачити Кепу.

Ентранадор "вершкових" зробив вибір на користь Андрія. Нашому земляку необхідно було виконати максильно складне завдання – стримати "матрацників", граючи без основних захисників. Реал втратив Рюдігера і навіть Чуамені (опорник підміняв Тоні в центрі захисту), тож довелося випустити лінію "Васкес-Карвахаль-Начо-Менді" – так-так, Карвахаль перекваліфікувався у ЦЗ.

На цьому проблеми "королівського клубу" не завершились. Менш ніж за годину до старту зустрічі довелося відмовитись від Вінісіуса – бразилець зазнав пошкодження. Замість нього вийшов Браїм Діас.

Мадридське дербі не вразило, але Лунін мав багато роботи.

У матчі першого кола Атлетіко розгромив Реал з рахунком 3:1. Підопічні Карло Анчелотті взяли реванш у півфіналі Суперкубка, влаштувавши епічну перестрілку (5:3), але потім згоріли Дієго Сімеоне у Кубку Короля – 2:4! Після таких перфомансів публіка очікувала на продовження банкету.

Втім, замість битви з купою голів (чи хоча б моментів) вболівальники побачили доволі буденний футбол. Не можна поскаржитись на кількість моментів, але сам характер зустрічі виглядав занадто спокійним. Ні скандалів, ні перестрілок, ні шедеврів. Між гострими епізодами часто виникали тривалі паузи в активності.

Однак Луніну навряд чи здавалося, що матч нудний. Так, Атлетіко провів всього 7 ударів на 0,63 xG, однак майже кожен цей удар становив серйозну небезпеку. Вступати у гру йому довелося вже на 8-й хвилині, коли Начо прогавив ривок Морати у штрафний – Грізманн віддав проникний пас, а Альваро бахнув низом. Українець виручив.

На 23-й хвилині наш земляк врятував від голу Вітселя. Рікельме вирізав подачу в центр карного майданчика, Аксель залишився без опіки й спокійно пробивав, а Андрій вже вийшов з воріт – у таких випадках часто ловлять на протиході. Втім, Лунін парирував м'яч у польоті!

Наступний героїчний сейв голкіпер "вершкових" створив аж на 76-й хвилині. Грізманн прибіг на лінію воротарського й п'яткою замикав простріл Корреа, намагаючись спрямувати м'яч поміж ніг Андрію. Лунін скоротив дистанцію та парирував!

На ту мить ворота Реала залишалися сухими. Ну, майже. На початку другого тайму українця таки прошили, але гол не зарахували. Савіч замкнув поадчу з кутового, спрямувавши м'яч під поперечку, але лайнсмен свиснув офсайд – Сауль, перебуваючи у положення поза грою, впливав на епізод.

Окрім цих моментів, Атлетіко мав кілька замикань повз ворота. Найбільш небезпечні удари головою завдали Савіч на 24-й хвилині та Сауль на 39-й. Повз ворота.

Реал домінував, забив, знову домінував – і втратив контроль

Мадридці домінували у роботі на м'ячі в першому таймі, але контроль був стерильним. Можливо, взнаки давалася відсутність Вінісіуса та Хоселу. Тим не менш, свій перший момент "вершкові" конвертували у гол – хоча з ним дико пощастило.

На 20-й хвилині Браїм Діас спробував обігратись у штрафному з Беллінгемом, однак м'яч зрикошетив на Васкеса. Лукас перевів на того ж Джуда, а той у дотик скинув Браїму – іспанець прийняв сферу та переграв Облака з кількох метрів. 1:0!

Цей момент, по суті, став єдиним для Реала у першому таймі, хоча передумов для взяття воріт будо вдосталь. Підопічним Карло Анчелотті критично бракувало якості в завершальній фазі атак, хоча вхід у штрафний для господарів не становив проблеми. На початку другого тайму картина не змінилась.

Значно веселіше стало в середині другого тайму, коли було організовано декілька шикарних нагод. Так, на 53-й хвилині Васкес падав у карному майданчику, вимагаючи пенальті (повтор показав симуляцію), а на 54-й Сауль невдало вибив м'яч – Кроос підхопив його й бахнув метрів з 22-х. Облак спіймав. Ще за шість хвилин пенальті вимагав Джуд, але і там арбітр побачив підмальовування.

На 66-й же хвилині господарі зробили все так, як треба – ну, майже. Вальверде втік по правому краю, віддав пас Родріго, а той з меж штрафного завдав потужного удару. Облак парирував перед собою, однак на добиванні нікого не опинилося. На 70-й же Браїм Діас ефектно переграв Ермосо з Вітселем, пробивши з правого кута воротарського – повз дальню стійку!

На 78-й же хвилині свіжий Хоселу мав добивати Атлетіко. Після вкидання з ауту нападник продерся у штрафний, отримав пас п'яткою від Джуда й пробив. В останню мить гостей врятував Вітсель, який підставив ногу.

Чемпіонського ривка не сталося. Лінія оборона далася взнаки

Атлетіко почав огризатись в останній 15-хвилинці. Поступово контрвипади почали змінюватись реальним тиском, чому неабияк сприяла поява Депая, Ліно та Корреа – втім, крім момента Грізманна-Луніна згадати особливо і нічого. Реал виглядав переконливіше.

Тим більш прикрим став гол ну компенсований час. Свіжий Депай скинув подачу з глибини на лінію воротарського, а Льоренте відклеївся від Начо й пробив головою – Лунін не мав шансів. 1:1! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

Несподівана нічия не просто зіпсувала Реалу свято. У випадку перемоги "вершкові" відірвалися б від Жирони на чотири очки – враховуючи важкий календар каталонців (і особисту зустріч з ними у наступному турі), можна було б обережно дивитись ціни на шампанське. Довбик і Циганков мають віддячити Атлетіко – вони продовжили їхню чемпіонську казочку.