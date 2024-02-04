Бразильський центральний півзахисник Сан-Паулу Таллес Коста став гравцем Полісся, повідомляє офіційний сайт житомирців.

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21-річний хавбек підписав з командою Юрія Калітвінцева контракт на 4 роки. Сума трансферу невідома, однак раніше ЗМІ писали про 1 млн євро, що мало стати новим рекордом Полісся.

Нагадаємо, Коста – вихованець Сан-Паулу. У поточному сезоні провів за головну команду "трикольорових" 10 матчів у всіх турнірах, без результативних дій. Викликався у молодіжні збірні Бразилії (U-16 та U-17). У 2019 році здобув титул чемпіона юнацького чемпіонату світу в складі збірної Бразилії U-17. Transfermarkt оцінює гравця у 2 млн євро.

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