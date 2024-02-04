Борнмут і Ноттінгем в рамках матчу 23-го туру АПЛ 2023/24 сильнішого не визначили (1:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Борнмут відкрив рахунок вже на 5-й хвилині внаслідок подачі з кутового. Сінісітерра замкнув з лінії воротарського у дальній кут, а Клюйверт підставив ногу прямо на лінії воріт – фактично, Джастін вкрав гол. В принципі, цей момент залишився єдиним у активі "вишеньок".

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Ноттінгем до перерви виглядав дещо цікавіше. Не в останню чергу – завдяки Забарному. Не можна сказати, що Ілля допустив страшні помилки, але його дрібні помарки конвертувались у великі шанси "лісників".

Так, на 11-й хвилині українець висунувся, але не встиг накрити Гіббс-Вайта у центрі – і не зміг перервати передачу під ривок Авоньї. Тайво завершив епізод ударом з лінії штрафного (Нету впорався).

На 16-й же хвилині Забарний не встиг наздогнати Авоньї, дозволивши йому пробити під час фактичного виходу віч-на-віч. З одного боку, епізод народився із помилки Сенесі, але з іншого – дистанція між центрбеками була занадто великою, що зменшувало ефективність підстраховки. Причин для створення такої ширини наш захисник не мав.

Зрештою, на 45-й хвилині Хадсон-Одой забив з-під Забарного. Знову ж таки – першопричина гола не в ньому, однак Ілля не врятував. Каллум підхопив м'яч перед штрафним і закрутив м'яч у дальній кут, а український ЦЗ не встиг накрити постріл.

Ймовірно, відсутність блоку стала можливою через мілісекундну втрату координації або завчасну спробу кинутись під удар. Втім, варто розуміти, що у подібних ситуаціях гравець з м'ячем матиме перевагу та ініціативу в 90% випадків.

Але не все у Забарного було погано. Українець виграв 4 з 8 верхових дуелей, 3 з 5 єдиноборств, виконав 2 успішних відбирання із 3-х, а також зробив 3 успішних виноси. Крім того, Ілля переконливо виглядав у дистрибуції, віддавши 30 точних передач з 39-ти – в тому числі 4 точних довгих діагоналі.

Загалом же матч виявився нудним – особливо в другому таймі. Нічого цікавішого за вилучення Білінга наприкінці зустрічі вболівальники не побачили.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Ноттінгем довів безвиграшну серію в АПЛ до трьох матчів і відірвався від зони вильоту на два очки, а Борнмут піднявся на 12 позицію – у "вишеньок" серія без перемог затягнулася до чотирьох турів.

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