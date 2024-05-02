"Того дня у нас з першим віце-президентом УАФ Павлом Бойчуком і генсеком Ігорем Грищенком у кабінеті останнього відбувалась нарада. Невдовзі до нас долучився президент Асоціації футзалу України Сергій Владико з питанням щодо додаткових витрат по виїзду збірної України з футзалу на турнір в Литву, де є можливість зіграти проти потужних збірних Франції, Бразилії і господарів. Це міжнародні змагання, які є важливим підготовчим етапом до ЧС в Узбекистані. Треба було знайти 140 тисяч грн, аби забезпечити виїзд збірної на цей турнір.

Це витрати на обслуговування команди, на що Ігор Валерійович запропонував долучити до нашої розмови пані Сагайдак, на той момент фінансового директора УАФ. Пані Сагайдак одразу сказала, що грошей на це в бюджеті нема. Загалом на футзал виділялося близько 50 тисяч євро на рік за програмою "Хет-трик" від УЄФА. В зв'язку з тим, що за поведінку наших вболівальників під час півфіналу Євро-2022 проти кацапів ми були оштрафовані на 20 тисяч євро, утворилася діра в бюджеті. Слід зазначити, що до цього футзал в нашій країні з боку УАФ або фінансувався за залишковим принципом, або не фінансувався взагалі.

Шевченко має перший скандал на чолі УАФ – помічники "не поділили" гроші за Євро-2024

Були моменти, коли мені особисто доводилось включатися у процес, тому що збірна з футзалу фактично нікому не була потрібна. Так, після турніру з Іспанії вони прилітали до Варшави і далі на них вже просто не звертали увагу. Тож я оплачував автобус, також організовував допомогу з боку футбольних клубів тощо.

Я поцікавився у пана Грищенка: "Ми маємо право залучити інші кошти з бюджету УАФ і скерувати на футзал?" "Чи може одна національна збірна допомогти іншій?" Мова йшла про 9,2 млн євро за вихід національної збірної з футболу на Євро-2024. Було запропоновано взяти невеличку частину з цих коштів, аби покрити вищевказані витрати. На що Грищенко ствердно відповів: "Так, можемо". На той час ці кошти ще навіть не надійшли на рахунки УАФ.

Пані Сагайдак відразу почала заперечувати. Сказала, що вона не буде цього робити. Я іронічно, з посмішкою перепитав: "Я маю з власної кишені дістати 140 тисяч гривень?" Вона відповіла: "Ви б гроші в касу поклали, а то ви довгий час обіцяєте". Я взагалі не зрозумів того питання – про які гроші мова? Пані Сагайдак відповіла: "Ви ж сказали, що покладете гроші в касу". Після чого вона втекла з кабінету.

Перший скандал Шевченка на чолі УАФ: у омбудсмена України вимагають вжити заходів щодо віце-президента

Я так і не зрозумів, про які гроші вона говорила? Звісно, це мене обурило. Я потім помітив її в кабінеті пані Белбек і перепитав: "Які гроші?" Вона повторила: "Ви обіцяли гроші, то давайте гроші!" Я кажу: "Я ніякі гроші не обіцяв, такого не було. Про що мова?" Вона відповіла: "Я взагалі вам не підпорядковуюсь і розмовляти з вами не буду". Знову ж таки, мене це дуже обурило і вже на підвищених тонах я пояснив, що ніякі гроші не брав і повертати не буду. Я після засідання комісії, яка зібралася після інциденту, перепросив в неї за підвищений тон. Вона при всіх сказала, що вимагає вибачень за грубу силу, яку я до неї начебто застосував, щоб це було записано під протокол.

Природа конфлікту? Мені все чудово зрозуміло. Це не внутрішній, а інспірований, розкручений ззовні конфлікт. Зокрема, слова: "Під протокол визнайте", щоб я вибачався буцімто за "грубу силу", дають підстави говорити, що вона це робила за чиєюсь вказівкою чи рекомендацією. Коли емоції вляглися, я зрозумів, що це було зроблено навмисно, щоб, по перше, спровокувати мене, а по друге, очорнити нову команду, яка зайшла в УАФ", – поділився Шевченко в інтерв'ю Українському футболу.

"Я аж заплакав. Передзвоніть через 5 хвилин": Фоменко у спогадах – ЦСКА, Таврія, фініш у збірній, рак, остання розмова