Грузинський центральний захисник Динамо Тбілісі Лука Лацабідзе продовжить кар'єру у Шахтарі, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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19-річний оборонець підписав з донеччанами контракт на 5 років – до 31 грудня 2028-го. Transfermarkt заявляє, що гравець обійшовся "помаранчево-чорним" у 700 тисяч євро.

Лука перебував у таборі Шахтаря на зборах у Туреччині та взяв участь у кількох контрольних матчах. Вочевидь, грузин зумів переконати Маріно Пушіча у доцільності підписання контракту з ним.

Нагадаємо, Лацабідзе – вихованець Академії Динамо Тбілісі. За молодіжний склад провів 22 матчі в Лізі Еровнулі 2. Дебют у головній команді відбувся 5 червня 2023 року. З 2020-го регулярно викликається до юнацьких збірних Грузії. Transfermarkt оцінює його у 150 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше Шахтар підписав двох бразильців – вінгера Кевіна з Палмейраса за 15 млн євро та центрального півзахисника Васко да Гами Марлона Гомеса за 16 мільйонів.

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