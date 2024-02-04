Інтер і Ювентус відірвалися на вершині Серії А, але зробили це в різних стилях. "Нерадзуррі" показують чудовий футбол і грають краще за кожного суперника в Італії, а "б'янконері" здобувають перемоги без якісної позиційної атаки – роблять різницю в епізодах.

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Сьогоднішній поєдинок мав показати, чи здатен хтось зупинити Сімоне Індзагі на шляху до Скудетто. І він показав, що ні. Друга команда чемпіонату виглядала немічною на фоні Інтера. Господарі домінували в кожній стадії: створювали моменти та спокійно захищалися.

За весь перший тайм Ювентус завдав двох ударів – обидва заблокували. Влаховіч намагався чіплятися за м'яч і пропонувати якісь варіанти на контратаках, але Інтер все контролював. Паралельно "нерадзуррі" флангами атакували чужі ворота, а Тюрам і Лаутаро постійно відкривалися у небезпечних зонах.

Інтер дотиснув гостей курйозним голом, коли після закидання Барелли двоє партнерів не дотягнулися до м'яча. Павар хотів пробити через себе, а Тюрам – зіграти головою. М'яч пролетів повз обох, але Гатті зрізав його у власні ворота.

По перерві Ювентус прокинувся. Моменти не були гольовими, проте гості хоча б почали заходити у штрафний майданчик. Влаховіч спробував пробити через себе, Гатті дальнім ударом міг реабілітуватися за автогол.

Втім, Інтер все одно відповідав гостріше. Дімарко трішки не влучив у дальній кут, Чалханоглу поцілив у стійку, Барелла перевірив пильність Щенсни. Арнаутовіч взагалі опинився сам на сам з воротарем і дивом не забив.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Інтера. Міланці набрали 57 очок і збільшили відрив від Ювентуса на вершині Серії А до 4 пунктів. До того ж "нерадзуррі" мають матч в запасі. Грандіозна заявка на чемпіонство.