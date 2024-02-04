Славія відмовилась від контрольного матчу з братиславським Слованом, оскільки словацький клуб раніше провів поєдинок із Динамо Москва.

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Замість цього чехи домовились про благодійну гру зі словацьким Віоном на підтримку України. Всі кошти від матчу будуть використані на закупівлю машин швидкої допомоги та іншого медичного обладнання для України, про що повідомила Славія у своєму Instagram.

Щодо матчу, то клуб із Праги розгромив суперника (4:1). Відзначимо, що на гру завітали 6214 вболівальників, а гравці обох команд вийшли на поле в жовтих футболках з написом "We Stand With Ukraine".

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