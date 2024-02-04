Чемпіонат Англії. Чемпіоншип, 30 тур

Мідлсбро – Сандерленд – 1:1

Голи: Форсс, 61 – Русин, 83

Нещодавно Назарій Русин оформив дубль за молодіжну команду Сандерленда. Сьогоднішню гру проти Мідлсбро, який очолює легендарний Майкл Каррік, 25-річний українець розпочав у запасі, але з'явився вже за рахунку 1:0 на користь господарів.

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Назарій Русин вийшов на 67-й хвилині, а наприкінці гри записав до свого активу забитий гол. На 83-й колишній нападник Динамо і Зорі з лінії штрафного потужно пробив у ближній кут. Голкіпер не зміг відбити м'яч.

Матч завершився з рахунком 1:1. Сандерленд набрав 44 очки і посідає 8 місце турнірної таблиці. Мідлсбро, який нещодавно грав у півфіналі Кубка ліги, йде 12-м – 41 бал.

Для Назарія Русина це другий гол у Чемпіоншипі та 5-й у системі Сандерленда з моменту переїзду в Англію.