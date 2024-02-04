Русин забив другий гол за Сандерленд у Чемпіоншипі, засмутивши легенду Манчестер Юнайтед – відео влучного удару
Український нападник Назарій Русин відзначився забитим голом у поєдинку Мідлсбро – Сандерленд (1:1) в 30-му турі англійського Чемпіоншипа.
Чемпіонат Англії. Чемпіоншип, 30 тур
Мідлсбро – Сандерленд – 1:1
Голи: Форсс, 61 – Русин, 83
Нещодавно Назарій Русин оформив дубль за молодіжну команду Сандерленда. Сьогоднішню гру проти Мідлсбро, який очолює легендарний Майкл Каррік, 25-річний українець розпочав у запасі, але з'явився вже за рахунку 1:0 на користь господарів.
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Назарій Русин вийшов на 67-й хвилині, а наприкінці гри записав до свого активу забитий гол. На 83-й колишній нападник Динамо і Зорі з лінії штрафного потужно пробив у ближній кут. Голкіпер не зміг відбити м'яч.
Матч завершився з рахунком 1:1. Сандерленд набрав 44 очки і посідає 8 місце турнірної таблиці. Мідлсбро, який нещодавно грав у півфіналі Кубка ліги, йде 12-м – 41 бал.
Для Назарія Русина це другий гол у Чемпіоншипі та 5-й у системі Сандерленда з моменту переїзду в Англію.