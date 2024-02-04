Бенфіка розбила Жил Вісенте в матчі 20-го туру португальської першості, в якому Анатолій Трубін втримав свої ворота в недоторканності. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Чемпіонат Португалії 2023/24, 20-й тур

Бенфіка – Жил Вісенте – 3:0

Голи: Кабрал, 15, Жоао Невес, 34, Рафа Сілва, 49

Трубін вчергове вийшов у основному складі Бенфіки в поєдинку з Жил Вісенте. "Орли" повели в рахунку на 15-й хвилині – Ді Марія подачею з кутового знайшов голову Кабрала в штрафному. Перед перервою Жоао Невес подвоїв перевагу Бенфіки: Отаменді запалив свічку в штрафному суперників після подачі з кутового, Невес підхопив м'яч, хитнув захисника та пробив у дальній кут.

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А на старті другого тайму Рафа Сілва зробив рахунок 3:0, завершивши класну комбінацію. Цей рахунок і протримався до кінця гри. Щодо Трубіна, то українець провів свій 11-й "сухий" матч за Бенфіку в цьому сезоні. Анатолій не мав особливої роботи у грі – Жил Вісенте завдав 3 удари в площину із загальним xG в 0,21.

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