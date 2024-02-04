"Каноніри" на власному полі переграли гостей з Ліверпуля (3:1) у 23 турі АПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Дуже важливий матч з огляду на боротьбу за титул. Ліверпуль відірвався від конкурентів, а виїзд на Емірейтс – одне з найважчих випробувань до кінця сезону. Арсенал відстав після невдалого періоду в грудні, але сьогоднішній успіх міг повернути Мікеля Артету в чемпіонські перегони.

Арсенал розтоптав Ліверпуль на старті

Арсенал потужно розпочав і задушив гостей пресингом. "Каноніри" настільки сміливо грали, що Зінченко зустрічав суперників біля чужого штрафного майданчика. Господарі змушували Ліверпуль помилятися та кожне перехоплення перетворювали у швидку атаку.

Сака мав відкривати рахунок, однак трішки не дотягнувся до подачі Мартінеллі. Все ж Арсенал нагородив себе голом за класну гру. Зінченко віддав у центр, Едегор кинув у прорив Хаверца, а німець хоч і не переграв Аліссона, але вивів на порожні ворота Саку.

Клопп отримав гол з нічого

Лондонці грали майже ідеально, перемикаючись з високого пресингу та щільний середній блок. Хаверц, звичайно, не вирішив проблеми Арсенала з реалізацією, однак постійно мав ударні позиції. Жоржінью крутим пасом знайшов вільного Мартінеллі.

Ліверпуль же за весь перший тайм не створив абсолютно нічого (0,1xG). Лише 2 незаблоковані удари, лише 4 входи у штрафний. Але команда Юргена Клоппа звично отримала гол з нічого в компенсований час. Діас поборовся, чим спровокував непорозуміння між Саліба та Раєю. У підсумку м'яч від руки Габріела залетів у ворота.

Аліссон і ван Дейк віддали борг

Ліверпуль, натхненний таким подарунком, активно почав другий тайм. Найбільше старався Мак Аллістер. Гості завдали кілька ударів, перш ніж Арсенал відвів гру від своїх воріт. Мерсисайдці вирішили віддати борг. Аліссон і ван Дейк дружньо пролетіли повз м'яч, залишивши Мартінеллі перед порожніми воротами.

I don’t even know anymore …pic.twitter.com/ZFTiJDCEfi — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) February 4, 2024

Ліверпуль не оговтався після такого удару та не спробував врятувати матч. Фінал гри був за Арсеналом. Гості догравали в меншості через вилучення Конате. Всі питання міг зняти Ківіор, але пробив погано. Крапку в матчі поставив Троссар, який пробіг по флангу, зайшов у штрафний і пробив поміж ніг Аліссону.

Арсенал набрав 49 очок і скоротив відставання від Ліверпуля до 2 пунктів. Мерсисайдці поки що залишаються на вершині АПЛ, однак Манчестер Сіті програє лише 5 балів, маючи два матчі в запасі. Боротьба за титул у самому розпалі.

Зінченко почав гольову атаку і рано сів у запас

Зінченко вийшов у стартовому складі Арсенала. Через відсутність Жезуса відбулися перестановки: Хаверц на вістрі, Жоржінью у півзахисті. Тому в Олександра не було потреби часто зміщуватися в центр під час контролю м'яча. Він пасував з флангу й саме так почав гольову атаку.

Українець не мав традиційної дуелі з Салахом, але Трент намагався створювати проблеми (сенсаційний Бредлі не грав через смерть батька). Всі атаки у першому таймі йшли через правий фланг Ліверпуля. Виходило мало що, але мерсисайдці перевіряли здатність Зінченка читати епізоди та грати в обороні.

Мабуть, саме тому Артета вирішив замінити Олександра у перерві. Замість нього вийшов більш орієнтований на захист Ківіор. Оцінки статистичних порталів: SofaScore – 6.6, WhoScored – 6.3, FotMob – 6.5.