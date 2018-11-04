БАТЕ достроково став 15-разовим чемпіоном Білорусі

БАТЕ Борисов продовжив свою гегемонію в Білорусі, вигравши чемпіонський титул 12-й раз поспіль і 15-й загалом.

БАТЕ у матчі 27 туру чемпіонату Білорусі вдома приймав Неман Гродно, за який виступають українці Руслан Зубков та Віталій Квашук.

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Клуб з Борисова забив єдиний і переможний м'яч на 88-й хвилині зусиллями Євгена Березкіна. Таким чином, команда набрала 69 очок і стала недосяжною для конкурентів.

БАТЕ став чемпіоном 12-й раз поспіль, загалом клуб з містечка Борисов має 15 чемпіонств.

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