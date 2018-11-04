Челсі впевнено обіграв Крістал Пелас

В матчі 11 туру АПЛ Челсі вдома приймав Крістал Пелас. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Підопічні Саррі продовжують йти без поразок в чемпіонаті. Цього разу "аристократи" здолали скромний Крістал Пелас. Рахунок в першому таймі відкрив Мората з передачі Педро. На початку другої половини Таунсенд зрівняв рахунок, але нічия трималась недовго. На 65 хвилині Мората оформив дубль з передачі Азара, а крапку в матчі поставив Педро.

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Завдяки цій перемозі Челсі набрав 27 очок і повернувся на друге місце, Крістал Пелас продовжує знаходитись на 14 місці з 8 пунктами.

Чемпіонат Англії 2018/19, 11 тур

Челсі – Крістал Пелас – 3:1

Голи: Мората, 32, 65, Педро, 70 – Таунсенд, 53