Нападник Ліверпуля Дарвін Нуньєс сам підігрів чутки навколо свого майбутнього.

Уругваєць раптом видалив в Insatagram усі свої фото у формі "червоних", залишивши лише особисті та збірну. Все це сталося на тлі чуток про інтерес Барселони до Дарвіна, інформує Goal.

Клоппа після відставки з Ліверпуля сватають у сенсаційний клуб

Влітку 2022-го Ліверпуль заплатив 85 млн євро за нападника Бенфіки. Наразі Нуньєс провів за мерсисайдців 94 матчі, оформивши 33 голи. Могло бути значно більше, але уругваєць надбав слави ледь не головного "вбивці моментів" в АПЛ. Останнім часом терпець увірвався і в Юргена Клоппа, який дає Дарвіну мізерні хвилини з лави запасних.

Чинний контракт Нуньєса з Ліверпулем розрахований до 2028 року, а ціна за Transfermarkt складає 70 млн євро.

Ліверпуль завдав кульгавому Тоттенхему 4 поразки поспіль – Клопп ще мріє про титул, Постекоглу в ЛЧ не місце