Суперник Ворскли Спортінг звільнив головного тренера

Жозе Пезейру більше не є головним тренером лісабонського Спортінга – суперника Ворскли у Лізі Європи.

Спортінг на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення Жозе Пезейру з посади головного тренера команди. Виконувачем обов'язків став Тьягу Фернандеш.

Українські дзюдоїсти Білодід та Зантарая стали амбасадорами Спортінга

Після 9 турів Прімейри ліги лісабонці посідають 2 сходинку і мають 19 очок, на 2 пункти відстаючи від лідера Порту.

У Лізі Європи португальці мають 6 очок після 3 турів і посідають 2 позицію у групі Е, де також виступає полтавська Ворскла (у полтавців 3 очки та 3 місце).

Спортінг: аристократичний клуб-скандаліст, з яким не вміють грати українці – все, що треба знати про суперника Ворскли