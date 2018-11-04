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Суперник Ворскли Спортінг звільнив головного тренера

22:14 505 Читать на русском
Суперник Ворскли Спортінг звільнив головного тренера
Жозе Пезейру / соцмережі

Жозе Пезейру більше не є головним тренером лісабонського Спортінга – суперника Ворскли у Лізі Європи.

Спортінг на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення Жозе Пезейру з посади головного тренера команди. Виконувачем обов'язків став Тьягу Фернандеш.

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Після 9 турів Прімейри ліги лісабонці посідають 2 сходинку і мають 19 очок, на 2 пункти відстаючи від лідера Порту.

У Лізі Європи португальці мають 6 очок після 3 турів і посідають 2 позицію у групі Е, де також виступає полтавська Ворскла (у полтавців 3 очки та 3 місце).

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Теги
Головне Трансфери Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон Португалія Жозе Пезейру Жозе Пезейру Ворскла Ворскла
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