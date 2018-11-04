Зоря розгромила Чорноморець на виїзді

Матч 14-го туру УПЛ між Чорноморцем та Зорею завершився розгромом одеського колективу.

Зустріч проходила за пустих трибун, адже керівництво Чорноморця вирішило їх закрити на матч із Зорею. За офіційною інформацією – через неможливість гарантувати безпеку вболівальників, хоча журналісти телеканалу "Футбол 1/2" висувають версію щодо ймовірного зриву поєдинку фанатами.

Зоря могла вийти вперед вже на 4-й хвилині гри, однак удар Караваєва під дальню штангу вдалося винести із самої лінії воріт. Замикання Майбороди на дальній штанзі на 23-й хвилині пройшло поруч з площиною, а от постріл Караваєва на 26-й вже взяв голкіпер Літовченко. Тим не менш, через хвилину він змушений був діставати м'яч із сітки: після розіграшу стандарту Вернидуб скинув м'яч на Тимчика, а той з кількох метрів розстріляв ворота суперника – 0:1. Луганці володіли ініціативою, але на 31-й хвилині могли й пропустити після індивідуального проходу Чорнія, який завершив його щільним ударом повз дальній кут.

Другий тайм почався за домінації Зорі, яка могла подвоїти перевагу вже через кілька хвилин після його початку – одеситів врятував Сваток, який не зміг завершити передачу на дальню штангу точним ударом. На 66-й же хвилині "мужики" забили вдруге – це Сергій Майборода відзначився дебютним голом, замкнувши подачу Сіласа на лінію воротарського. Перший удар Літовченко відбив, але з добиванням впоратись уже не встиг. Через шість хвилин Караваєв добив Чорноморець, прийнявши скидку Харатіна після вкидання аута та розстрілявши ворота з меж воротарського майданчика – 0:3. Одесити могли відзначитись голом престижу, однак Коваль на 74-й пробив зі штрафного поруч зі штангою.

Зоря впевнено довела оєдинок до сухого розгрому, набравши 18 очок та піднявшись на шосту сходинку в турнірній таблиці. Чорноморець продовжує знаходитися на передостанній позиції, маючи у активі лише 9 очок.

Чемпіонат України 2018/2019, 14-й тур

Чорноморець – Зоря – 0:3

Голи: Тимчик, 27, Майборода, 66, Караваєв, 72