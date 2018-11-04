Лаціо вдома розтрощив СПАЛ: 11 тур Серії А, матчі неділі

В матчі 11 туру Серії А Лаціо вдома приймав СПАЛ. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Лаціо вдома не помітив СПАЛ. Хоча гості намагались пручатись в першому таймі, зрівнявши рахунок майже одразу після голу Іммобіле. Однак Чіро оформив дубль ще в першому таймі, а в другому Катальді та Пароло довели рахунок вже до розгромного.

Завдяки цій перемозі Лаціо набрав 21 очко і піднявся на 4 місце, СПАЛ після класного початку продовжує програвати і з 12 пунктами вже опустився на 15 позицію.

Чемпіонат Італії 2018/19, 11 тур

Лаціо – СПАЛ – 4:1

Голи: Іммобіле, 26, 35, Катальді, 59, Пароло, 70 – Антенуччі, 28

К'єво – Сассуоло – початок матчу о 16:00

Парма – Фрозіноне – початок матчу о 16:00

Сампдорія – Торіно – початок матчу о 16:00

Болонья – Аталанта – початок матчу о 19:00

Удінезе – Мілан – початок матчу о 21:30