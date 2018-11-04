Манчестер Сіті знищив Саутгемптон перед Шахтарем, став одноосібним лідером АПЛ і повторив 90-річне досягнення

Манчестер Сіті розгромив Саутгемптон в 11-му турі АПЛ. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24"

Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Саутгемптон, стартував 4-го листопада о 17:00 за київським часом. Українець Олександр Зінченко не потрапив навіть у заявку на останню репетицію команди Гвардіоли перед зустріччю з Шахтарем в ЛЧ.

Манчестер Сіті – Саутгемптон: стартові склади на матч АПЛ

Господарі за 17 хвилин тричі пробили по воротах і... повели 3:0. Спочатку Давід Сілва та Сане довели своєю комбінацією Худта до автогола. Ще через 6 хвилин Стерлінг розірвав лівий фланг захисту "святих" і видав пас ледь не на лінію воріт – Агуеро не мав права змарнувати. А на 17-й Давід Сілва ударом з льоту знищив павучка у верхньому куті.

Саутгемптон забив з першого ж моменту. Це Едерсон невдало зіграв на виході, привіз пенальті і перервав свою суху серію. Сіті продовжили знущатись над суперником. Особливо епічним вийшов момент, коли вся атакувальна лінія возила захист поблизу 11-метрової позначки – гості ледь не поскручували собі шиї, але відбились. Фінальну крапку в першому таймі поставив Стерлінг. Рахім спершу не влучив у м'яч, але тільки перехитрив суперника, зберіг контроль і з другої спроби прошив голкіпера.

Другий тайм активніше почали гості. Едерсон виконав подвійний сейв, виправившись за те, що відбив м'яч перед собою після удару Ворд-Прауза. Інгз вдруге за 6 хвилин випробував бразильського воротаря, однак останній і тут витягнув снаряд з лінії. Сане діагональним ударом ледь не приголомшив голкіпера – стійка врятувала. Бернарду Сілва спробував повторити свій рейд з попереднього матчу проти Шахтаря в Лізі чемпіонів, але цього разу захисники відчайдушно заблокували.

Щоправда від повного побиття це не врятувало. Агуеро віддав 2-й гольовий пас у матчі, а Стерлінг з не найзручнішої позиції знайшов шпарину поміж ніг голкіпера. Саутгемптон відповів трьома ударами з близької відстані повз і вище воріт. Ман Сіті з явною економією сил спробував провести ще декілька атак, але на більшому приниженні суперника особливо не наполягав.

Найактивніше себе проявляв резервіст Фоден, якому Гвардіола виділив 20 хвилин. Філ розігнав останню гольову атаку, яку ударом з-за меж штрафного завершив Сане. Вперше за 90 років Ман Сіті знищив Саутгемптон з подібним рахунком.

Манчестер Сіті набирає 29 очок і відривається від Ліверпуля на 2 бали. Саутгемптон залишається 16-м – з двома пунктами над зоною вильоту.

Англія. АПЛ 2018/19, 11 тур

Манчестер Сіті – Саутгемптон – 6:1

Голи: Худт, 6 (автогол), Агуеро, 12, Давід Сілва, 17, Стерлінг, 45+2, 67, Сане, 90+1 – Інгз, 30 (пен.)