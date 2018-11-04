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Рига Скрипника гарантувала собі "золото" чемпіонату Латвії

17:14 218 Читать на русском
Рига Скрипника гарантувала собі "золото" чемпіонату Латвії
Віктор Скрипник / Фото: соцмережі

Перед останнім туром чемпіонату Латвії Рига, яку тренує Віктор Скрипник, має відрив від найближчого переслідувача у 6 очок.

У матчі 27 туру чемпіонату Латвії Рига Віктора Скрипника на виїзді здолала Валмієру.

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Таким чином, підопічні українського спеціаліста гарантували собі чемпіонство, адже перед останнім туром мають в активі 63 очки та випереджають Вентспілс на 6 залікових пунктів.

Нагадаємо, раніше Рига завоювала Кубок Латвії.

Чемпіонат Латвії, 27 тур

Валмієра – Рига – 0:2

Голи: Лемаїч, 24 (пен.), Брісола, 43

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Віктор Скрипник Віктор Скрипник Рига Рига Світ Вентспілс Вентспілс
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