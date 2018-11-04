Десна врятувала нічию у матчі проти Олександрії

Олександрія у матчі 14-го туру УПЛ не змогла переграти Десну.

Перший тайм пройшов без особливої гостроти, але за явної переваги Олександрії. Підопічні Володимира Шарана у цей відрізок гри мали два непоганих моменти: на 9-й хвилині удар Запорожана з-за меж штрафного не без труднощів потягнув Паст, а на 36-й Микицей пробив над поперечиною після непоганої подачі. У Десни було лише замикання прострілу Волкова з близької відстані Філіпповим, але м'яч пішов прямо до рук Паньківа.

Другий тайм був не набагато динамічнішим, але його старт приніс вболівальникам довгоочікуваний гол. На 52-й хвилині Гітченко підіграв собі рукою при подачі господарів з кутового, а Запорожан впевнено реалізував пенальті – 1:0. Через сім хвилин Ковалець міг подвоїти перевагу Олександрії, однак приблизно з такої ж відстані він запустив м'яч повз площину воріт. На 73-й же Банада впав у штрафному в боротьбі проти нещасного Гітченка, але другий пенальті арбітр не поставив. Десна відповіла непоганим ударом Артема Фаворова зі штрафного, який Паньків відбив перед собою, але на добивання ніхто з чернігівців не встиг.

Десна наприкінці другого тайму стала відчутно тиснути на ворота, хоча створити якісний момент довгий час не виходило. Здавалося, що Олександрія забере мінімальну перемогу й порівняється очками з Динамо, однак на 87-й хвилині Андрій Гітченко виправив свою вину за пенальті й врятував Десну, перегравши Паньківа після скидки Дениса Фаворова – 1:1.

Забити другий гол жодній з команд до фінального свистка так і не вдалося. Олександрія набрала 27 очок та збільшила відрив від четвертої Ворскли до шести залікових пунктів, в той час як Десна піднялася на шосте місце. У активі чернігівців зараз 17 очок.

Чемпіонат України 2018/2019, 14-й тур

Олександрія – Десна – 1:1

Голи: Запорожан, 53 (пен) – Гітченко, 87