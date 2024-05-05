Керівництво "вершкових" розглядало продаж француза, але останнім часом його становище в команді змінилося. Ферлан Менді став недоторканним гравцем мадридців.

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Як повідомляє Marca, Реал планує запропонувати Менді продовжити свою угоду. Один із головних прихильників латераля – наставник мадридців Карло Анчелотті, який відіграє дуже важливу роль у можливій пролонгації гравця.

Окремо підкреслюється, що керівники Реала не хочуть бачити в команді 2 гравців однієї позиції, які рівноцінно претендують на статус футболістів основи. Тому продовження Менді може призвести і до відмови від підписання Альфонсо Девіса, за яким уважно стежили мадридці протягом останніх місяців.

Ферлан зацікавив також імениті європейські команди. Латераль має на руках пропозиції від Манчестер Сіті, Баварії та клубів із Саудівської Аравії.

Нагадаємо, що Менді приєднався до Реала у 2019 році. Через постійні травми француз пропустив більшість матчів, але набрав форму і став стежити за своїм здоров'ям. У цьому сезоні Ферлан зіграв у 33 матчах у всіх турнірах, в яких забив один гол.

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