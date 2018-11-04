Ворскла впевнено перемогла Львів

Ворскла у матчі 14-го туру УПЛ завдяки голам Ребенка та Якубу впоралася зі Львовом.

Даний матч був багатим на дивовижні факти. По-перше, протокольно домашній поєдинок львів'яни проводили у Полтаві, адже виїзна зустріч першого кола через реконструкцію місцевого стадіону була проведена на Арені Львів. По-друге, даний поєдинок вперше у вітчизняній історії судила повністю жіноча бригада арбітрів. Вже через це слід було пристально спостерігати за грою.

Львів почав її непогано, вже на 7-й хвилині перевіривши на міцність поперечину воріт Шуста після удару Бруну Дуарте. "Гості" відповіли небезпечним пострілом Кулача повз дев'ятку, а потім досить несподівано вирвались уперед – це Ребенок закотив м'яч у порожні ворота після того, як Коломоєць влучив у штангу. Команда Юрія Бакалова одразу поплила й привезла собі цілу торбу моментів: так, на 31-й хвилині Бандура витягнув удар Коломойця головою з-під поперечини, а Кулач з близької відстані невдовзі зупустив м'яч над нею. Зрештою, на 39-й це призвело до другого взяття воріт – це Якубу забив дебютний гол після передачі Коломойця.

Другий тайм вийшов менш конкретним, але не поступався за напругою. Львів'яни відчайдушно намагалися повернутися у гру, але створили для цього дуже мало моментів. Фактично, за весь цей відрізок гри можна пригадати лише кілька невпевнених та ризикованих дій Шуста, неточне замикання Янчака на 63-й хвилині та удар з гострого кута у зовнішню сторону сітки у виконанні Бруну на 75-й. Ворскла також особливою гостротою не відзначалася, однак на 80-й хвилині Ребенок мав шанс довести справу до розгрому – м'яч після його удару зі штрафного пройшов прямо над поперечиною.

Зрештою, матч завершився з рахунком, встановленим у першому таймі – 0:2. Ворскла набрала 24 очки та наблизилась до третьої Олександрії на відстань однієї перемоги. Львів'яни перебувають на сьомій сходинці, маючи у активі 17 очок, але Зоря сьогодні може їх обійти.

Чемпіонат України 2018/2019, 14-й тур

Львів – Ворскла – 0:2

Голи: Ребенок, 19, Якубу, 39