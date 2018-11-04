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Жеребкування 1/8 фіналу Кубка Німеччини: Шальке Коноплянки зіграє з Фортуною, Баварія поміряється силами з Гертою

20:00 108 Читать на русском
Жеребкування 1/8 фіналу Кубка Німеччини: Шальке Коноплянки зіграє з Фортуною, Баварія поміряється силами з Гертою
Євген Коноплянка / Фото: соцмережі

Стали відомі пари 1/8 фіналу Кубка Німеччини.

Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка Німеччини.

Тащи забив розкішний гол за Дуйсбург через декілька секунд після виходу на заміну

За підсумками жеребкування пари виглядають так:

Гамбург – Нюрнберг

Ханденхайм – Байєр

Шальке – Фортуна

Хольштайн – Аугсбург

Герта – Баварія

Дуйсбург – Падеборн

Борусія Д – Вердер

РБ Лейпциг – Вольфсбург

Матчі відбудуться 5 та 6 лютого.

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