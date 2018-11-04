Руні повернеться у збірну Англії, щоб зіграти прощальний матч

Нападник ДС Юнайтед Вейн Руні повернеться до лав збірної "Трьох левів".

Колишній форвард Манчестер Юнайтед Вейн Руні відновить міжнародну кар'єру і зіграє у якості капітана збірної Англії матч проти США, який відбудеться 15 листопада, повідомляє Mirror.

Ібракадабра, нерозкритий талант Венгера, голеадор із Карабобо – рейтинг найпопулярніших футболок МЛС

Зазначається, що Вейн повернеться у збірну Англії на один матч, щоб попрощатись із вболівальниками національної команди. До слова, Руні оголосив про завершення міжнародної кар'єри у минулому році. 33-річний футболіст зараз виступає у США.

Нещодавно Руні схибив в серії післяматчевих пенальті за ДС Юнайтед, а команда достроково припинала боротьбу за чемпіонство в МЛС.

Топ-10 зірок МЛС: вожак Ібрагімовіч та нестримний Руні – як для них склався регулярний сезон