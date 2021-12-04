У матчі 16-го туру Серії А римляни на власному полі не знайшли аргументів проти міланців. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Інтер, завдяки вчорашній осічці Наполі, у разі перемоги над Ромою міг піднятись на другу сходинку. Однак у "вовків" були свої плани на матч, що підопічні Жозе Моурінью продемонстрували вже на перших хвилинах, агресивно кинувшись на ворота Хандановіча.

Мілан впевнено переміг Салернітану й захопив лідерство у Серії А

Гості витримали стартовий натиск римлян і... забили. Чалханоглу на 15-й хвилині вдало закрутив з кутового прямо у ворота – м'яч пролетів повз захисників прямісінько між ноги голкіперу.

Не пройшло і десяти хвилин як "нерадзуррі" подвоїли. Після тривалого розіграшу біля штрафного майданчика Роми Чалханоглу увірвався у володіння Патрісіу і, замість того, аби пробити, скинув в центр на Джеко, який в дотик прошив Руя. Едін не радів забитому голу, а партнери навіть сховали його голову у своїх обіймах, аби боснієць своєю мімікою не образив колишніх шанувальників.

Згодом боснієць небезпечно пробивав з-під захисника у протилежний кут – Патрісіу у падінні кінчиками пальців зупинив політ м'яча і ледь встиг накрити його собою.

На 36-й хвилині Рома створила перший реальний шанс – Дзаньйоло відкинув на Вінью і уругваєць гарматним ударом влучив у захисника. Не забиваєш ти – забивають тобі! І ось вже Бастоні з лівого флангу вирізав діагональ на дальню штангу і Дюмфріс зльоту головою буквально заніс сферу у сітку – 3:0.

По перерві Інтер серйозно пригальмував. Він на класі тримав м'яч і навіть іноді загрожував воротам суперника, але було видно, що підопічні Індзагі вже думками в Мадриді на матчі Ліги чемпіонів з Реалом. Така вальяжність суперника жодним чином не допомогла Ромі – окрім жовтих карток "вовки" не мали чим похизуватись.

Перемога принесла Інтеру 37 очок і підняла на другу сходинку турнірної таблиці Серії А. Від лідера – Мілана – "нерадзуррі" відділяє лише одне очко.

"Ювентус по вуха загруз у лайні": новий гучний скандал в Італії – Дженоа та інші клуби ризикують опинитися під слідством