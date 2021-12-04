Чемпіонат України 2021/22, 17-й тур

Рух – Ворскла – 0:0

Нереалізований пенальті: Климчук, 38 (Рух)

Вилучення: Кравчук, 61 (Ворскла)

Ворскла з початку почала контролювати гру, проте Рух огризався гострими контратаками та виглядав більш небезпечно. Гостро вибігав Альваренга, але його удар у ближній кут не став проблемою для Різника. На 37-й хвилині "жовто-чорні" заробили пенальті: спочатку з ударом Бойчука впорався голкіпер, Сапуга влучив у поперечку, а Сича, який намагався встигнути на добивання, збив Якубу. Проте 11-метровий не допоміг – Різник відбив удар Климчука у нижній кут. Додамо, що Дмитро вже вп'яте поспіль відбив удар з 11-метрової позначки, що стало рекордом УПЛ.

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У другому таймі Ворскла розпочала краще, але Рух не забував контратакувати. Втім, на 61 хвилині полтавці залишились у меншості – Кравчук отримав другу жовту, тож ініціатива тепер перейшла до Руху. Климчук класно пробивав з метрів 10 – Різник класно впорався з ударом. Трохи влучності забракло Роману, який пробивав з-за меж штрафного. А на 90 хвилині Федорчук втратив шикарну нагоду – Валерій метрів з 8 головою пробив повз дальню стійку, тож гра завершилась без забитих голів.

Таким чином, Рух набрав 17 очок та розташувався на 11 місці, а Ворскла з 32 пунктами залишилась п'ятою.

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